Con 15 carrotanques atienden emergencia por desabastecimiento de agua en Sincelejo, Sucre

El alcalde de la ciudad de Sincelejo, Yahir Acuña, informó que un total de 15 carrotanques han sido dispuestos para atender la crisis generada por las fallas en las bombas de la empresa Veolia, las cuales han afectado la prestación del servicio en gran parte de la capital sucreña.

“Hemos dispuesto 15 carrotanques para suplir del preciado líquido a los barrios que sufren desabastecimiento de agua luego de las afectaciones sufridas por las fuertes lluvias en los últimos días en la ciudad”, expresó el mandatario municipal a través de la red social X.

Por su parte, la Gobernación de Sucre informó que varios barrios han enfrentado hasta 20 días sin el servicio de agua potable. En ese sentido, precisó que “el suministro se llevó a cabo mediante carrotanques, en una jornada que contó con la presencia y acompañamiento de la directora de la Unidad, Paola Tous, y bajo la coordinación de la gobernadora de Sucre, Lucy García”.

“Los beneficiarios recibieron el preciado líquido en los barrios El Cortijo, Las Colinas, Mano de Dios, Los Tejares, Hospital, Los Rosales, entre otros sectores, garantizando así el acceso a un recurso vital, mientras se superan las dificultades técnicas que han afectado a gran parte de la capital del departamento”, agregó.

Finalmente, la Gobernación de Sucre hizo un llamado a Veolia para que se pueda superar esta crisis y restablezca el servicio.

Comunicado de Veolia ante la crisis:

