Consejo de Estado niega incidente de desacato promovido por Enrique Vargas Lleras contra Petro

La Sección Tercera del Consejo de Estado, despacho del magistrado Nicolás Yepes Corrales, negó abrir un incidente de desacato promovido por el ejecutivo en contra del presidente Gustavo Petro.

La solicitud de Vargas Lleras se fundamentaba en que, a su juicio, el presidente Petro no se había retractado de forma correcta y satisfactoria frente a las acusaciones que le lanzó, tras señalarlo el 2 de enero pasado de malos manejos en la Nueva EPS, de la cual era directivo.

Pero los magistrados no le dieron la razón, y en cambio, consideraron que el jefe de Estado sí cumplió con las órdenes judiciales encaminadas a proteger el buen nombre de Vargas Lleras.

En criterio del Consejo de Estado, compartiendo la postura del DAPRE, el pasado 12 de junio el presidente Petro por medio de la plataforma X se rectificó de los señalamientos a Vargas Lleras y aclaró que existe apenas una investigación en su contra y sus afirmaciones se englobaban en el ejecutivo no como un todo, sino como miembro de la junta directiva.

“Se encuentra demostrado que el funcionario aludido, mediante la publicación realizada el 12 de junio pasado, corrigió las afirmaciones contenidas en su mensaje del 2 de enero de 2025. En dicha publicación aclaró que no fue su intención atribuir a Enrique Vargas Lleras la comisión de un delito y que sus declaraciones se fundamentaron únicamente en el hecho de su participación en la junta directiva de la Nueva EPS”, se lee.

Y en una respuesta directa a lo pedido por Enrique Vargas Lleras, el magistrado Yepes Corrales indicó que aunque es cierto que la publicación del 12 de junio pasado no reprodujo “exactamente” los términos exigidos por Vargas, no puede desconocerse que “a través de las aclaraciones formuladas por el presidente se desvirtuó el contenido del mensaje difundido el 2 de enero de 2025”.