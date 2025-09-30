Los niños muertos por hambre en Gaza llegaron a los 150

Al menos 453 gazatíes han muerto en la Franja de Gaza por causas relacionadas con la desnutrición y la hambruna en los casi dos años de ofensiva israelí, de los cuales 150 eran niños, informó este martes el Ministerio de Sanidad del enclave.

Solo entre el 22 y el 29 de septiembre, se registraron 13 nuevas muertes por estas causas -tres de ellas menores de edad-, precisaron fuentes de Sanidad a EFE.

Entre los fallecidos identificados figuran bebés de apenas unos días de vida, otros de pocos meses, así como niños pequeños y ancianos.

Desde el 22 de agosto, cuando un organismo avalado por la ONU declaró oficialmente la existencia de hambruna en la ciudad de Gaza y áreas aledañas, se han contabilizado 172 muertes por desnutrición, entre ellas 35 menores, según los datos del Ministerio.

La crisis humanitaria se agrava por las restricciones de Israel a la entrada masiva de ayuda humanitaria mediante camiones de la ONU, un bloqueo que se mantiene desde hace más de siete meses.

El Gobierno israelí alega, sin aportar pruebas, que Hamás se beneficia de estos suministros, y ha establecido un sistema de reparto en complejos militarizados que lleva a cabo una polémica fundación estadounidense.

En estos denominados puntos de distribución se han producido además numerosos incidentes. Según Sanidad, más de 2.500 palestinos han muerto por fuego israelí en los alrededores de estos centros o cerca de puestos de control militares, mientras buscaban alimento.

A todo ello se suma la escasez de recursos hospitalarios para atender a pacientes de desnutrición, en medio de los bombardeos y las constantes órdenes de desplazamiento mientras prosigue la ofensiva israelí en la Franja.

