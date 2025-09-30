OCAD Caribe aprobó más de $40.000 millones para reactivar el PAE en colegios del Magdalena
Más de 135.000 niños y niñas de los 28 municipios no certificados no reciben su ración alimentaria en estos momentos.
Magdalena
A través de un comunicado la Gobernación del Magdalena confirmó la asignación de recursos por parte del OCAD Caribe, para culminar el calendario escolar con alimentación escolar para los estudiantes.
- Le puede interesar: Más de 2.000 menores afectados por mala ejecución del PAE en Magdalena: Contraloría
Se conoció que el paso a seguir es adelantar el proceso de licitación que exige la ley para la reanudación del servicio y continuar entregando raciones a más de 135.000 niños y niñas de los 28 municipios no certificados en el segundo semestre del año.
Anteriormente, la Oficina del Programa de Alimentación Escolar (PAE), advirtió sobre el riesgo de continuidad de la entrega de raciones a los niños y niñas del departamento. Según la entidad, dicha aprobación depende del Gobierno Nacional a través de los Ministerios de Educación y Hacienda y de la Unidad Administrativa Especial de Alimentación Escolar (UAPA).