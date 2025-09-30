Plantones en el puente San Jorge serían intermitentes: comunidades exigen cumplimiento del PNIS

Montería

Desde este 30 de septiembre, un grupo campesinos del sur de Córdoba se tomó el puente San Jorge, en el municipio de Buenavista (Córdoba), para exigir el cumplimiento de los acuerdos pactados en el marco del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS), el cual beneficiaría a cerca de 6.000 familias en esta sección del país.

Los manifestantes han indicado que estos bloqueos en la importante ruta nacional que conecta al Caribe colombiano con el interior del país, serían intermitentes hasta tanto el Gobierno Nacional establezca nuevos compromisos con estas comunidades del sur de Córdoba.

Contexto en La W: Campesinos anuncian protesta en Troncal de Occidente: alegan incumplimientos del PNIS en Córdoba

“Se va a estar toda la noche, la protesta dependerá de los acuerdos a los que se lleguen con las entidades competentes”, informó Eduar Petro, líder del municipio de Tierralta.

Por su parte, desde la Policía en Córdoba se informó que en la tarde de este 30 de septiembre se impidió el paso durante dos horas. Posteriormente, se desbloqueó la vía; pero los manifestantes continuarán concentrados en el corregimiento Villa Fátima, Buenavista, sin afectar la movilidad.