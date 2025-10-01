Estas son las cifras de seguridad y defensa del 2025 que presentó el MinDefensa ante el Congreso
El ministro, además, mostró algunos resultados de orden público en distintos departamentos del país. Este es el listado.
Ante la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, presentó un balance detallado sobre los avances en seguridad y defensa.
El ministro informó que en 2025 han sido intervenidas 897 minas y destruidas 163 máquinas utilizadas en extracción ilícita. Por otro lado, dijo que en el 92% de los municipios del país no se presentaron casos de secuestro en 2025.
Sánchez también se refirió al reclutamiento de menores de edad por parte de grupos al margen de la ley: “El reclutamiento forzado de menores es inaceptable. A pesar de esta amenaza, hemos logrado reducirlo en un -38%”.
El ministro informó que en lo corrido de 2025 los casos de extorsión registraron una disminución del -12%, al pasar de 9.781 a 8.562.
De otra parte, Sánchez manifestó que la fuerza pública intensificó las operaciones ofensivas contra las estructuras criminales), logrando 3.671 neutralizaciones (+49%) y 2.503 capturas (+18%) en 2025. Asimismo, se reportaron 223 muertes en desarrollo de operaciones (+108%) y 845 desmovilizados o sometidos(+13%).
“Realizar 452 combates más que el año anterior no es señal de desmoralización, es prueba del compromiso de la Fuerza Pública”, enfatizó el funcionario.
También dijo que han sido incautadas en lo corrido del año 707 toneladas de cocaína +5% más que el año pasado y 66 toneladas de pasta base (+25%), así como la destrucción de 4.813 laboratorios (+8%).
“En el frente internacional, las operaciones conjuntas permitieron la captura de 20 narcotraficantes extranjeros de 11 nacionalidades, entre ellos Dritan Gjika, articulador de redes transnacionales detenido en Emiratos Árabes.”
¿Cuáles fueron los resultados regionales, según el ministro?
- Antioquia: presenta una reducción del terrorismo en -13% y del desplazamiento en 11%. Se ejecutaron 5 bombardeos contra disidencias y Clan del Golfo y un aumento del +28% en neutralizaciones. En cuanto al narcotráfico, se incautaron 22,5 toneladas de cocaína y 16,9 de marihuana, además de la destrucción de 135 laboratorios.
- Risaralda: El terrorismo se redujo en -67% y la extorsión en -12%. Se registró un incremento del +213% en neutralizaciones. En narcotráfico, se incautaron 1,7 toneladas de cocaína (+98%).
- Chocó: Desplazamiento -40%, extorsión -26% y secuestro -60%. Municipios como Acandí, Nuquí y Medio Atrato lograron reducir homicidios en más del +70%. Se reportaron 129 neutralizaciones, 18 menores recuperados y la incautación de 5,8 toneladas de cocaína (+83%).
- Vichada: cero casos de homicidio urbano en 2025. En narcotráfico, se incautaron 500 kg de cocaína(+1000%) y se destruyó maquinaria usada en minería ilegal (+700%).
- Huila: secuestro -50% y terrorismo -24%. Se reportaron 105 neutralizaciones contra estructuras armadas y la incautación de 1.587 kg de cocaína
- Santander: Eliminación del secuestro (cero casos en 2025), incautación de 592 kilogramos de cocaína y 4 toneladas de marihuana.
- San Andrés y Providencia: Llegada de 35 nuevos policías, tres botes de la Armada y grupos GOES y GAULA Élite. En materia de lucha contra el narcotráfico se incautaron 3,3 toneladas de cocaína.