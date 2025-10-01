Estas son las cifras de seguridad y defensa del 2025 que presentó el MinDefensa ante el Congreso

Ante la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, presentó un balance detallado sobre los avances en seguridad y defensa.

El ministro informó que en 2025 han sido intervenidas 897 minas y destruidas 163 máquinas utilizadas en extracción ilícita. Por otro lado, dijo que en el 92% de los municipios del país no se presentaron casos de secuestro en 2025.

Sánchez también se refirió al reclutamiento de menores de edad por parte de grupos al margen de la ley: “El reclutamiento forzado de menores es inaceptable. A pesar de esta amenaza, hemos logrado reducirlo en un -38%”.

El ministro informó que en lo corrido de 2025 los casos de extorsión registraron una disminución del -12%, al pasar de 9.781 a 8.562.

De otra parte, Sánchez manifestó que la fuerza pública intensificó las operaciones ofensivas contra las estructuras criminales), logrando 3.671 neutralizaciones (+49%) y 2.503 capturas (+18%) en 2025. Asimismo, se reportaron 223 muertes en desarrollo de operaciones (+108%) y 845 desmovilizados o sometidos(+13%).

“Realizar 452 combates más que el año anterior no es señal de desmoralización, es prueba del compromiso de la Fuerza Pública”, enfatizó el funcionario.

También dijo que han sido incautadas en lo corrido del año 707 toneladas de cocaína +5% más que el año pasado y 66 toneladas de pasta base (+25%), así como la destrucción de 4.813 laboratorios (+8%).

“En el frente internacional, las operaciones conjuntas permitieron la captura de 20 narcotraficantes extranjeros de 11 nacionalidades, entre ellos Dritan Gjika, articulador de redes transnacionales detenido en Emiratos Árabes.”

¿Cuáles fueron los resultados regionales, según el ministro?