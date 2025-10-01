Juan Manuel Corzo renunció como embajador de Colombia en Paraguay por “razones filosóficas”

Juan Manuel Corzo, expresidente de Congreso y quien se desempeñaba como embajador de Colombia en Paraguay, renunció a su cargo diplomático.

Corzo justificó su salida por “razones de carácter filosófico y de conciencia”, en una decisión que, según sus palabras, fue tomada “en familia desde la semana pasada”.

“La visión que percibimos hoy en el mundo la había vaticinado y ocurrió. Es el momento de tomar otras acciones diferentes a las que ejerzo en esta Embajada. Tuve la oportunidad de ejercer mi derecho del retén pensional como cualquier colombiano que lo logra. Doy las gracias a quienes han tenido paciencia y han confiado en la buena labor, siempre sirviéndole a nuestra Patria”, sostuvo.

El exembajador indicó que su gestión se orientó siempre al respeto de los principios democráticos y legales del país. “Me desempeñé en pro de la democracia y del cumplimiento a la Constitución Colombiana y al Derecho Internacional, como lo he hecho durante toda mi vida”.