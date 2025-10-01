Procurador pide “decoro” tras enfrentamiento entre Benedetti y Montealegre en chat de ministros

En el marco del evento de Asointermedias, el procurador general de la Nación, Gregorio Eljach, criticó el enfrentamiento entre ministros del gabinete del presidente Petro.

Esto, tras el enfrentamiento entre Eduardo Montealegre y Armando Benedetti, cruce del cual fueron revelados por La W los chats entre los ministros, quienes se enfrentaron públicamente en el grupo de WhatsApp de los ministros.

En criterio de procurador general, el escandaloso cruce entre los ministros de Justicia e Interior no es un buen ejemplo y se debe “rectificar”.

“Que actuemos con mesura, con tranquilidad, con respeto al compañero, con decoro, con respeto del ejercicio que nos enseñaron desde pequeños” señaló el jefe del Ministerio Público.

Además, en su llamado de atención, cuestionó que este tipo de enfrentamientos se produzcan por medio de canales oficiales para revivir viejas rencillas, lo cual a su juicio es incluso peor de desafortunado.

“No utilicemos los medios oficiales para saciar los odios y los rencores que venimos acumulando año tras año” dijo Gregorio Eljach.

Cabe recordar que los roces entre los ministros del gabinete no es un asunto desconocido. Por ejemplo, en 2023 ya el hoy ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, había escrito una columna de opinión muy dura contra su hoy compañero, Armando Benedetti.