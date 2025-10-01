TGI y el Grupo GEB proponen millonaria solución para acabar con el déficit de gas natural

Con una unidad flotante especializada en el almacenamiento de gas natural licuado (FSRU), la Transportadora de Gas Internacional (TGI) y el Grupo de Energía de Bogotá (GEB) anunciaron que buscarán brindar una solución al país a partir de inicios del 2027 en cuanto al inconveniente de déficit de gas que afronta.

Lea más: Generadoras de energía eléctrica aseguran que no tienen comportamiento desleal

Según lo expuesto por las compañías, la inversión rondaría los 150 millones de dólares y sería óptima teniendo en cuenta que, a través de dicha unidad flotante, el país podría recibir más gas importado.

Desde TGI se aseguró a través de su gerente, Jorge Andrés Henao, que el gas importado llegaría a través de la FSRU, conectándose al Sistema Nacional de Transporte del energético a través de un gasoducto subterráneo.

Le puede interesar SuperServicios anunció vigilancia especial sobre plantas de generación de energía eléctrica

En la presentación de la propuesta, estuvo el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, quien mostró su total agrado con la opción expuesta por TGI y el GEB, allí manifestó: “Reconozco, sin duda alguna, porque tenemos conversaciones permanentes con el Grupo de Energía de Bogotá y con TGI, todo el esfuerzo en la construcción del proyecto y la validación del mismo en la Junta Directiva, la visita la semana pasada o antepasada allá en Milán para asegurar el barco, la FSRU y todos los avances”.

Lea también: SuperServicios anunció vigilancia especial sobre plantas de generación de energía eléctrica

Así mismo, el ministro Palma, envió un mensaje a Ecopetrol para que la propuesta empresarial llegue a buen fin, explicó: “Incluso, sostuvimos una reunión con Ecopetrol porque yo espero que Ecopetrol manifieste voluntad política para poder sacar adelante este proyecto que nos garantice seguridad, abastecimiento y menores precios, porque siempre hay que insistir en menores precios”.

Finalmente, el MinEnergía aseguró que el Gobierno no ha querido cerrar ninguna posibilidad para solucionar el problema del déficit de gas natural que el país afronta, por lo que se da certeza de que todas las propuestas y opciones se están analizando para adoptar las que más beneficios traigan.