Villarreal vs. Juventus 🔴: siga el minuto a minuto del partido de Champions League
El ‘submarino amarillo’ busca su segunda victoria ante el conjunto italiano tras lograr la primera en la Champions 2021-22.
Este miércoles, 1 de octubre, el Vilarreal recibe a la Juventus por el encuentro correspondiente a la fecha número dos de la fase de Liga de la Champions League.
La Juventus buscará mejorar su rendimiento como visitante en la competición, ganando solo uno de sus últimos diez encuentros.
Entre sus jugadores a seguir se encuentra el colombiano Juan David Cabal, que regresó de lesión y marcó gol en el último encuentro ante el Atalanta.