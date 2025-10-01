Villarreal vs. Juventus 🔴: siga el minuto a minuto del partido de Champions League

Alberto Moleiro con el Villarreal durante un encuentro de la Champions League 2024-25 ante el Sporting. FOTO: Gualter Fatia/Getty Images / Gualter Fatia

Este miércoles, 1 de octubre, el Vilarreal recibe a la Juventus por el encuentro correspondiente a la fecha número dos de la fase de Liga de la Champions League.

La Juventus buscará mejorar su rendimiento como visitante en la competición, ganando solo uno de sus últimos diez encuentros.

Entre sus jugadores a seguir se encuentra el colombiano Juan David Cabal, que regresó de lesión y marcó gol en el último encuentro ante el Atalanta.

Siga el minuto a minuto del partido a continuación: