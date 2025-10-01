Deportes

Villarreal vs. Juventus 🔴: siga el minuto a minuto del partido de Champions League

El ‘submarino amarillo’ busca su segunda victoria ante el conjunto italiano tras lograr la primera en la Champions 2021-22.

Alberto Moleiro con el Villarreal durante un encuentro de la Champions League 2024-25 ante el Sporting. FOTO: Gualter Fatia/Getty Images

Alberto Moleiro con el Villarreal durante un encuentro de la Champions League 2024-25 ante el Sporting. FOTO: Gualter Fatia/Getty Images / Gualter Fatia

Fabian Macias

Este miércoles, 1 de octubre, el Vilarreal recibe a la Juventus por el encuentro correspondiente a la fecha número dos de la fase de Liga de la Champions League.

La Juventus buscará mejorar su rendimiento como visitante en la competición, ganando solo uno de sus últimos diez encuentros.

Entre sus jugadores a seguir se encuentra el colombiano Juan David Cabal, que regresó de lesión y marcó gol en el último encuentro ante el Atalanta.

Siga el minuto a minuto del partido a continuación:

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen directo

W Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Señales

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad