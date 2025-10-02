ANI declaró caducidad en el contrato de la Sociedad Portuaria Las Américas por incumplimientos

La Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) informó que decidió caducar el contrato de concesión suscrito con la Sociedad Portuaria Las Américas S.A., asegurando que encontró probados incumplimientos graves de sus obligaciones contractuales, así mismo, la ANI aseguró que la decisión se dio “cumpliendo los lineamientos del presidente Gustavo Petro en materia portuaria”.

Se recordó que la ANI en 2015, había otorgado a la Sociedad Portuaria Las Américas, la concesión “para la ocupación en forma temporal y exclusiva de bienes marítimos de uso público, para la construcción y operación de una terminal dedicada al cargue y descargue de graneles líquidos”, agregando que ante ese otorgamiento, la sociedad en mención propuso un plan de inversiones, en el que se incluyó la construcción de un muelle en “T” de 187 metros de longitud conectado mediante un viaducto; pese a ello, a la fecha no se ha iniciado obra alguna.

Tras explicar la medida, la ANI confirmó que ordenó a la Sociedad Portuaria Las Américas S.A., el pago 13.485.257 dólares, como parte de los perjuicios ocasionados a la Nación; además, se dio a conocer que inhabilitó a la sociedad portuaria en mención para celebrar contratos con cualquier entidad pública, de acuerdo con lo establecido en el artículo 8 de la Ley 80 de 1993, por el término de 5 años.

El presidente de la ANI, Óscar Torres, dijo: “Encontramos un incumplimiento grave de las obligaciones contractuales y una reiterada elusión en la ejecución del plan de inversiones, que nos avaló para iniciar en julio de 2024 esta actuación administrativa sancionatoria. Seguimos al pie de la letra los lineamientos del presidente Gustavo Petro de instar para que la infraestructura transforme los territorios y esté siempre al servicio de la comunidad”.

El Gobierno reiteró que la Sociedad Portuaria Las Américas, al igual que su aseguradora, cuentan con el recurso de reposición, el que fue interpuesto y se encuentra pendiente de sustentar y de decidir.

¿Qué se esperaba del proyecto que no se realizó?

La ANI explicó que el proyecto portuario incumplido, tenía como principal fin movilizar líquidos al granel de origen vegetal y mineral como aceite de palma, crudo e hidrocarburos derivados del petróleo, cada uno con su respectivo ducto.

Agregó que “la infraestructura estaba diseñada para el servicio público en general, con el objetivo de atender a personas naturales o jurídicas; exportadores, agencias marítimas, operadores portuarios, y todos los miembros de la comunidad portuaria y el sector de comercio exterior”.

En cantidades, se esperaba que el proyecto pudiera movilizar volúmenes aproximados entre las 450.000 y 550.000 toneladas por año.