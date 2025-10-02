El MinEducación condenó el secuestro de la docente Jimena Duarte en Norte de Santander
El Gobierno exigió la liberación inmediata de la educadora, raptada en el municipio de Convención.
Consternación e indignación, expresaron desde el Ministerio de Educación Nacional por el secuestro de Yuleima Jimena Duarte Pérez, profesora de la Institución Educativa Técnico Agrícola de Convención, Norte de Santander.
El Gobierno condenó el hecho y exigió la liberación inmediata de la docente y dijo que atentar contra la vida o libertad de los educadores, es atentar contra los niños y jóvenes del país.
“Las y los docentes son pilares fundamentales de la sociedad; agredirlos es atacar el presente y el futuro de Colombia”, señaló el ministerio.
Asimismo, desde la cartera de Educación hicieron un llamado a las autoridades para adelantar las acciones necesarias que garanticen la liberación de la educadora, así como adoptar medidas efectivas de protección para que los docentes del país puedan asistir a las aulas con todas las garantías de seguridad sin ser objeto de ataques por parte de ningún actor al margen de la ley.
“El secuestro de un docente no es solo un crimen contra una persona; es una agresión al tejido social y al futuro de una nación. La ausencia de la profesora Yuleima genera un vacío irreparable en su institución, siembra temor en la comunidad educativa y afecta el proceso formativo de sus estudiantes”, señala el comunicado.
Finalmente, el Gobierno pidió al país a solidarizarse con la familia de la educadora para exigir su pronta liberación.