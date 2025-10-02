Ella es Alexandra Recalde la única mujer tripulante de aviones en el Ejército Nacional

Alexandra Recalde hace parte del segundo curso de mujeres de Arma de la Escuela de Suboficiales Sargento Inocencio Chincá, y además cuenta con la titulación de Técnico en Mantenimiento Aeronáutico.

El padre de Alexandra es sargento mayor en uso de buen retiro y su hermano capitán de Fuerzas Especiales. «La disciplina, el entrenamiento y el sacrificio que vi en ellos fueron mi mayor inspiración para incorporarme al Ejército», asegura.

Lea también: 514 nuevos suboficiales llegan a reforzar las operaciones militares

Ingresó inicialmente al Arma de Inteligencia Militar, pero pronto encontró en la Aviación su verdadera pasión. Tras un año de labores en Buenaventura, Valle del Cauca, fue postulada para ingresar a la especialidad aérea. Superó con éxito el exigente proceso de selección, en el que le ayudó su experiencia previa como auxiliar de vuelo en el ámbito civil.

Hoy, además de desempeñarse como tripulante del Grand Caravan, también cumple funciones como técnico de mantenimiento, encargada de garantizar que la aeronave esté en óptimas condiciones para cada misión.