514 nuevos suboficiales llegan a reforzar las operaciones militares
La Escuela Militar de Suboficiales del Ejército graduó a estos jóvenes.
La Escuela Militar de Suboficiales graduó a 514 cabos terceros.
Los nuevos suboficiales serán comandantes de equipos de combate en el nivel táctico y serán desplegados en Cauca, Valle del Cauca, Nariño, Antioquia, Chocó, Sur de Bolívar y Catatumbo; zonas donde los grupos armados organizados alteran la seguridad y orden público.
Después de dos años de entrenamiento táctico en la Escuela Militar de Suboficiales, estos 514 jóvenes aplicarán sus conocimientos en apoyo a los pelotones que hoy adelantan operaciones militares en dichas regiones.
