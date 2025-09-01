Actualidad

514 nuevos suboficiales llegan a reforzar las operaciones militares

La Escuela Militar de Suboficiales del Ejército graduó a estos jóvenes.

La Escuela Militar de Suboficiales graduó a 514 cabos terceros.

Los nuevos suboficiales serán comandantes de equipos de combate en el nivel táctico y serán desplegados en Cauca, Valle del Cauca, Nariño, Antioquia, Chocó, Sur de Bolívar y Catatumbo; zonas donde los grupos armados organizados alteran la seguridad y orden público.

Después de dos años de entrenamiento táctico en la Escuela Militar de Suboficiales, estos 514 jóvenes aplicarán sus conocimientos en apoyo a los pelotones que hoy adelantan operaciones militares en dichas regiones.

