Actualidad

Esperaba que estuviera vivo: el dramático relato de la hermana de B-King

La hermana de Bayron Sánchez habló en el podcast Crimen y Castigo de W Radio.

Estefanía Agudelo y B-King

Estefanía Agudelo y B-King

Estefanía Agudelo, hermana de Bayron Sánchez, conocido como B King, habló sobre el asesinato de su hermano en México.

Agudelo dijo que tuvo la esperanza de encontrar vivo a su hermano hasta el último minuto y que las horas en las que estuvo desaparecido fueron angustiantes.

La hermana del artista pidió celeridad en la investigación para dar con los responsables de este crimen. También habló de Regio Clown, quien murió junto a su familiar.

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen directo

W Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Señales

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad