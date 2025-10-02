Esperaba que estuviera vivo: el dramático relato de la hermana de B-King

Estefanía Agudelo, hermana de Bayron Sánchez, conocido como B King, habló sobre el asesinato de su hermano en México.

Agudelo dijo que tuvo la esperanza de encontrar vivo a su hermano hasta el último minuto y que las horas en las que estuvo desaparecido fueron angustiantes.

La hermana del artista pidió celeridad en la investigación para dar con los responsables de este crimen. También habló de Regio Clown, quien murió junto a su familiar.