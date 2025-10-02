Se amplia por un mes más el cronograma de adjudicación de la licitación del Aeropuerto del Café

Manizales

Un mes más se va a demorar la adjudicación de la licitación de la fase uno del aeropuerto del Café, así lo confirmó el gerente del Patrimonio Autónomo, Fernando Merchán, sin embargo, aseguró que este año el proyecto debe estar licitado.

Merchán comentó que para garantizar la transparencia y las observaciones del proceso se amplía un mes más el cronograma de adjudicación, se recuerda que el mes pasado con la presencia del presidente de la república se anunció que este proceso licitatorio se adjudicaba el 15 de noviembre, sin embargo, hoy el anuncio se hace para el 15 de diciembre.

“Estamos nosotros en un proceso de escucha del mercado. Hemos recibido cerca de 425 observaciones en las dos rondas de observaciones que hemos tenido en el proceso licitatorio del 25 de agosto con la presencia del señor presidente y pues hoy estamos ajustando esos requerimientos que nos está haciendo el mercado” dijo Merchán

El gerente del Aeropuerto del Café explicó que están escuchando a los gremios y a los interesados del proceso.

El pasado 25 de agosto de 2025, el Gobierno Nacional de Colombia lanzó oficialmente la licitación para la primera fase de construcción del Aeropuerto del Café (Aerocafé). El proyecto se encuentra en su etapa inicial, enfocada en la construcción del ‘lado aire’ de la terminal aérea.

Detalles clave de la licitación