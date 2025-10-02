Actualidad

“Sobreviví a la trata de personas y ahora lucho contra ella”: colombiana Alison Vivas

Desde Cartagena, Alison Vivas contó cómo sobrevivió a la trata de personas y como su experiencia hizo que hoy se dedique al activismo para impedir que otros caigan en redes del mismo tipo

“Sobreviví a la trata y ahora lucho contra ella”: La voz de Alison Vivas

“Sobreviví a la trata y ahora lucho contra ella”: La voz de Alison Vivas

20:00

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Trata de personas, concepto. Foto: Getty Images.

Miguel Ángel González

Alison Vivas es una colombiana que logró sobrevivir a la trata de personas y que ahora dedica su vida a hacer visible esta problemática, en entrevista con Mujeres W, Vivas recordó que muchas de las víctimas de la trata no se reconocen así dado que las ofertas en las que son engañadas se llegan a presentar como favores. “No es un favor, sigue siendo tráfico aunque tu hayas asistido voluntariamente”, afirmó la activista.

Vivas denunció que aún es complicado jurídica y psicológicamente abordar el asunto y llamó la atención sobre lo fácil que es para estos grupos operar en redes sociales y plataformas de juegos online. La activista hizo un llamado a reconocer las señales, crear consciencia en las personas del alrededor y ver que la trata no es un beneficio, sino mera violencia que debe ser combatida.

Escuche la entrevista aquí:

“Sobreviví a la trata y ahora lucho contra ella”: La voz de Alison Vivas

20:00

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Escuche W Radio en vivo aquí:

WRadio FM

Directo

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen directo

W Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Señales

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad