“Sobreviví a la trata de personas y ahora lucho contra ella”: colombiana Alison Vivas

“Sobreviví a la trata y ahora lucho contra ella”: La voz de Alison Vivas

Alison Vivas es una colombiana que logró sobrevivir a la trata de personas y que ahora dedica su vida a hacer visible esta problemática, en entrevista con Mujeres W, Vivas recordó que muchas de las víctimas de la trata no se reconocen así dado que las ofertas en las que son engañadas se llegan a presentar como favores. “No es un favor, sigue siendo tráfico aunque tu hayas asistido voluntariamente”, afirmó la activista.

Vivas denunció que aún es complicado jurídica y psicológicamente abordar el asunto y llamó la atención sobre lo fácil que es para estos grupos operar en redes sociales y plataformas de juegos online. La activista hizo un llamado a reconocer las señales, crear consciencia en las personas del alrededor y ver que la trata no es un beneficio, sino mera violencia que debe ser combatida.

Escuche la entrevista aquí:

