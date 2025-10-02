Venezuela destruyó campamentos de drogas de ELN y FARC en su territorio

Venezuela destruyó campamentos de droga operados por dos guerrillas colombianas dentro de su territorio, anunció el jueves 2 de octubre, su ministro de Defensa, quien aseguró que el país está “libre de cultivos ilícitos”.

Las operaciones antinarcóticos en Venezuela coinciden con un despliegue de buques de guerra de Estados Unidos en el Caribe. Washington acusa al presidente venezolano Nicolás Maduro de encabezar presuntas redes de narcotráfico.

El ministro de Defensa, Vladimir Padrino, apuntó en un mapa las áreas donde se despliegan las operaciones militares y mostró imágenes de grandes explosiones e incursiones de tropa en distintas zonas montañosas del país, incluidos estados fronterizos con Colombia.

En las operaciones aún en marcha participan unos 36.000 militares venezolanos.

“Se han pasado para acá en la región de los Pijiguaos (estado Bolívar), unos grupos terroristas, narcotraficantes, del ELN y de las FARC, con nombre y apellido”, dijo Padrino en declaraciones transmitidas por la televisión estatal.

“Pretenden permanecer en territorio venezolanos dedicados todos al tráfico de droga (...), aquí en Venezuela tendrán una respuesta contundente”, afirmó.

Otra de las zonas donde según el ministro se detectó la presencia de guerrilleros es en el Catatumbo venezolano, una región montañosa que comparte con Colombia.

“Hemos desmontado campamentos tanto del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y de la FARC”, informó Padrino.

Organizaciones internacionales como Human Rights Watch o Insight Crime han denunciado durante años la presencia de grupos armados colombianos en territorio de Venezuela.

Padrino cuestionó además la presencia militar de Estados Unidos en el Caribe. “Se nos quiere imponer la fuerza, la coerción, la amenaza, la extorsión, a través de la fuerza, a través de la amenaza militar”, dijo.

