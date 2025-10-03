Capturan a joven en Bogotá tras robar licor por más de un millón de pesos en supermercado

En un operativo de reacción inmediata, la Policía Metropolitana de Bogotá capturó a un joven de 20 años, señalado de participar en el hurto de licor en un supermercado de la ciudad.

El hecho ocurrió en la carrera 13 con calle 40, donde uniformados que adelantaban patrullajes fueron alertados por la comunidad sobre un posible robo en curso en un establecimiento comercial. Minutos después, observaron a varias personas huyendo con bolsas y maletas.

La Policía logró detener a uno de los sospechosos, quien fue reconocido por trabajadores del supermercado como parte del grupo que ingresó al local para hurtar botellas y cajas de licor. El material recuperado fue avaluado en más de $1.500.000.

Lea aquí: Capturan a seis personas por robo de motos en el norte de Bogotá

“Se logra la captura de una persona, la cual minutos antes había ingresado junto a otros ciudadanos a un establecimiento de mediana superficie en la localidad de Chapinero, esta persona es capturada en flagrancia”, informó el coronel Jorge Armando Arizal, comandante de la estación de policía de Barrios Unidos.

El detenido, junto con los elementos incautados, fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el delito de hurto.