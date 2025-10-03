Fue capturado en Medellín alias ‘Fede’, uno de los más buscados en Ecuador

‘Los Choneros’, estructura criminal ecuatoriana dedicada al narcotráfico, recibió dos golpes esta semana en Antioquia.

El lunes, 29 de septiembre, fue abatido en Llanogrande alias ‘El Ecuatoriano’, y este jueves, 2 de octubre, se confirmó la captura de Federico Gómez Quinde, ambos con procesos judiciales pendientes en su país.

Sobre Gómez Quinde, también conocido como ‘Fede’, las autoridades sostienen que sería sucesor de José Adolfo Macías, cabecilla de ‘Los Choneros’. Su rol dentro de la organización consistía en coordinar el envío de cargamentos de droga hacia Estados Unidos.

Su estadía en Medellín habría tenido como propósito la búsqueda de alianzas con estructuras criminales locales y otros cabecillas internacionales para establecer nuevas rutas de narcotráfico.

Por alias ‘Fede’ las autoridades ecuatorianas ofrecían una recompensa de un millón de dólares y existía una circular roja de Interpol.

Historial delictivo

De acuerdo con las investigaciones, Federico Gómez tenía más de 10 años de trayectoria criminal. Además de ‘Los Choneros’, hizo parte de ‘Los Águilas’, otra banda de su país.

Alias ‘Fede’ había escapado de la Penitenciaría del Litoral, en Ecuador, en junio de este año, tras pagar un millón de dólares para concretar su fuga.