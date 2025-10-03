Sean ‘Diddy’ Combs fue condenado a cuatro años de prisión
La fiscalía había solicitado 11 años de cárcel para “Diddy”
El magnate musical Sean “Diddy” Combs fue condenado el viernes 3 de octubre, a cuatro años y dos meses de prisión por cargos de trata de personas con fines de prostitución.
La fiscalía había solicitado 11 años de cárcel para Combs, pero el juez Arun Subramanian dictó una sentencia de 50 meses.
