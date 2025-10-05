El código iframe se ha copiado en el portapapeles

“Desde el 8 de mayo se nos dañó todo”: esposa de funcionario del CTI secuestrado por el ELN

Mayra Alejandra Diaz Romero, familiar de un funcionario del CTI secuestrado en Arauca desde el pasado 8 de mayo, pasó por los micrófonos de W Fin de Semana y aseguró que aún no tiene nada de información de su esposo, Jesús Antonio Pacheco Oviedo.

“Siempre se les ha escrito para que nos ayuden con la libertad, a Arauca siempre la tienen olvidada, es como el rincón de Colombia al que nadie quiere llegar″, dijo.

Aunque ya se confirmó que el ELN es responsable de este secuestro, no han podido comunicarse ni obtener detalles del esto.

“Desde el 8 de mayo se nos dañó todo, le pedimos al presidente que nos ayude”, afirmó.

Le puede interesar: Investigan secuestro de joven de 18 años en Jamundí, Valle del Cauca

Yurley aseguró que su esposo solo manejaba ala parte de seguridad de las investigaciones y cada mes debía viajar, pero nunca le había pasado nada.

“Él es el motor de la casa, es el papá, el esposo, el amigo, con él uno hace todo, tengo un hijo de 6 años y yo no le he dicho nada, solo que está trabajando y él me dice ‘mamá, mi papá trabaja mucho’”, contó entre lágrimas.