Prescripción de deudas y embargos con cooperativas: ¿cuándo aplican? Esto dice la ley

La prescripción de las deudas en Colombia es algo que pasa con regularidad, aunque no en todos los casos. Para que venza uno de estos compromisos económicos con una Cooperativa tienen que pasar varios años y un debido proceso.

¿En cuánto tiempo vence la deuda con una cooperativa en Colombia?

Las deudas con una cooperativa en Colombia generalmente prescriben a los tres (3) años en caso de que haya pagaré o cualquier otro título valor. El conteo inicia desde la fecha en la que la deuda se debió pagar.

Se debe tener en cuenta que, a pesar de que una deuda prescriba, no desaparecerá de su historia crediticio, por lo que solicitar créditos y demás servicios bancarios le podría ser más difícil.

Lea aquí: Casos en los que sí le pueden embargar la cuenta de ahorros

¿Cómo se solicita la prescripción de una deuda?

Para lograr que se prescriba una deuda con una cooperativa es necesario iniciar un proceso legal ante un juez de la República.

Es importante contar con toda la documentación que soporte que la deuda superó la fecha máxima de prescripción.

Aunque no es obligación, acudir a un abogado puede favorecer el proceso al evitar que haya errores o demoras en el proceso.

¿Una cooperativa puede embargarle su salario?

Sí. Una cooperativa puede embargar hasta el 50% del salario de una persona en Colombia sin importar que gane un Salario Mínimo Mensual Legal Vigente (SMMLV).

Tenga en cuenta: Ley 2540 cambia reglas de embargos en Colombia: Así será el arbitraje ejecutivo en 2026

Cabe resaltar que, a diferencia de una cooperativa, un banco en Colombia solo puede embargar una mínima parte del salario.

¿Pueden embargarle la pensión?

No, la ley colombiana estipula como inembargable las pensiones. No obstante, según la Ley 100/93 en su artículo 134, una cooperativa SÍ puede hacerlo, hasta el 50% de la mesada pensional.

¿Qué es un embargo?

Un embargo es la forma en la que una entidad financiera asegura la propiedad de un deudor para garantizar que dicha persona cumpla con su obligación económica.

¿Qué cosas le pueden embargar bancos y cooperativas?

Cuentas de ahorros o corrientes

Cuentas de ahorro para Fomento de Construcción

Depósitos de bajo monto

Inversiones virtuales

Fondos de inversión

Certificados de Depósito a Término (CDT) y de Ahorro a Término (CDAT)

Escuche W Radio en vivo aquí: