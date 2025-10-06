Capturado en Madrid, presunto integrante de la Junta del Narcotráfico o ‘Junta de Dubái’

El seguimiento comenzó el 25 de septiembre de 2025, cuando el sospechoso ingresó a España en un vuelo procedente de Doha, Qatar.

El uso de una tarjeta bancaria colombiana con la que el pereirano realizó pagos en hoteles, cafeterías y taxis de Madrid fue la clave para que los agentes identificaran su lugar de residencia temporal y planificaran su captura.

Zuluaga Lema es requerido por las autoridades judiciales colombianas por tráfico de drogas y lavado de activos. Paralelo a su detención, se llevó a cabo la de Pablo Felipe Prada Moriones, conocido como ‘Black Jack’, quien fue sorprendido por las autoridades en un operativo en Ibiza. Además de las capturas en Europa, el operativo incluyó la detención simultánea de varios cómplices en Pereira y Medellín, así como la incautación de bienes de alto valor, dispositivos electrónicos y criptomonedas.

De acuerdo con la información de las autoridades, desde 2018 la estructura delincuencial habría creado una empresa que combinaba finanzas y tecnología que, después de recaudar los dividendos del envío de cocaína a Europa en contenedores, convertía parte de estos fondos en criptomonedas para, posteriormente dispersarlas en empresas ficticias.