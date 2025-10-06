Actualidad

Ejército destruyó laboratorio para el procesamiento de pasta base de coca en Guaviare

Se trata de un laboratorio para el procesamiento de pasta base de coca, perteneciente al GAO-r E1 Armando Ríos, en zona rural del municipio de Miraflores.

Foto: Suministrada.

Foto: Suministrada.

La operación se desarrolló en la vereda Lagos del Dorado, y gracias a labores de inteligencia, los soldados ubicaron la estructura ilegal, donde hallaron insumos y equipos empleados para la producción de narcóticos.

Las tropas destruyeron 1800 galones de PBC en proceso, 250 kg de cemento gris,150 kg de cal, 250 kg de soda cáustica, 250 kg de hoja de coca lista para picar, un motor diésel de 10 hp, 2 tanques plásticos de 500 litros, una prensa manual, 120 galones de gasolina, 80 litros de ácido y 80 litros de amoniaco

La información fue puesta en conocimiento de las autoridades competentes y se adelantaron los actos judiciales correspondientes.

