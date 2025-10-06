Jorge Enrique Robledo volverá a aspirar al Senado con gran coalición de centro

El exsenador Jorge Enrique Robledo confirmó a través de su cuenta de X que volverá a aspirar Senado en las elecciones legislativas de marzo del 2026. Lo hará en una coalición política que tiene a dos candidatos presidenciales sobre la mesa: Sergio Fajardo y Juan Manuel Galán.

“El país sabe que he tomado la decisión de hacer parte de una coalición que hemos constituido con Sergio Fajardo y la idea es que mi nombre vuelva a estar como un candidato al Senado”, anunció.

Y agregó que ha tomado la decisión de retomar pues está “convencido de que puedo hacerle todavía muchos aportes a este país y porque además pienso que la política se ha degradado mucho en Colombia”.

El exsenador aseguró también que su regreso a la arena política tiene que ver también con fortalecer las propuestas de su movimiento político, Dignidad y Compromiso: “Una persona, como es mi caso, está en condiciones de contribuirle a Colombia como senador nuevamente”.

En esa misma coalición participarían candidatos del Nuevo Liberalismo y el partido cristiano Mira. Y entre los demás candidatos al Congreso suenan nombres como los de Horacio José Serpa y la actual representante Jennifer Pedraza.