Caos en el centro de Madrid tras el derrumbe parcial del forjado de un edificio en obras

El forjado de un edificio en obras en el centro de Madrid se derrumbó este martes parcialmente, sin que por el momento se conozca si hay víctimas, aunque los equipos de rescate trabajan para buscar posibles personas atrapadas.

Hasta el lugar del suceso, la calle Hileras, que se encuentra entre la plaza de Ópera y la Puerta del Sol, en el centro de la capital de España, se desplazaron once dotaciones de bomberos, así como varias ambulancias y efectivos policiales, que acordonaron la zona.

Los trabajadores de tiendas cercanas al lugar declararon a EFE que escucharon un “estruendo” y que empezó a salir “mucho polvo” con un “olor raro”