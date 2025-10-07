Concierto de Guns N’ Roses en Bogotá: Estas son las rutas de Transmilenio que estarán disponibles

Este martes 7 de octubre, el Vive Claro Distrito Cultural, será el escenario del concierto de Guns N’ Roses luego de que el Distrito otorgará el permiso para la realización de este tras varios días de incertidumbre.

Siendo así, se espera que miles de fanáticos del rock lleguen a las instalaciones del Vive Claro, ubicado en Teusaquillo, y disfruten de este show.

Para esto, la Alcaldía de Bogotá se unió a este evento facilitando la llegada y el regreso de los asistentes ofreciendo rutas troncales y zonales de Transmilenio.

Lucy Cucaita, directora de Buses de TransMilenio, señaló: “TransMilenio sigue ofreciendo la mejor opción de movilidad para la llegada y salida de los grandes eventos de ciudad, esta vez para el concierto de Guns N’ Roses en el Vive Claro Distrito Cultural. Con esta alternativa demostramos que la ciudad cuenta con un transporte público eficiente y a precios justos” .

Rutas de Transmilenio disponibles para el concierto de Guns N’ Roses en Bogotá

Para este 7 de octubre se implementó una ruta especiales del componente TransMiZonal, que tendrán despachos según la demanda de la comunidad usuaria.

Estas serán las rutas de regreso a casa desde el Vive Claro al finalizar el evento.

Ruta avenida Primero de Mayo

Ruta Unicentro

Ruta Séptimazo

Para llegar al evento, se disponen de 17 servicios troncales en las estaciones Salitre – El Greco Vive Claro y CAN – British Council, en la troncal avenida El Dorado, y 7 de Agosto y Movistar Arena, en la troncal de la avenida NQS Central.

En cuanto a TransMiZonal, se tienen 24 servicios desde diferentes puntos de la ciudad con paraderos aledaños al lugar del evento en la avenida 68, carrera 60 y calles 53 y 63.

Recorridos especiales de Transmilenio para el concierto de Guns N’ Roses en Bogotá

Ruta avenida Primero de Mayo

Avenida Calle 53 con carrera 65.

Centro Comercial Gran Estación.

Centro Comercial Salitre Plaza.

Tres Elefantes.

Centro Comercial Multiplaza.

Bavaria en la avenida Boyacá con calle Octava.

Avenida Primero de Mayo con avenida Boyacá.

Ruta Unicentro

Avenida calle 53 con carrera 65.

Centro Comercial Metrópolis.

Cafam Floresta.

Centro Comercial Iserra 100.

Olímpica Calle 100.

Avenida carrera 15 con calle 1001.

Centro Comercial Unicentro.

Centro Comercial Bulevar Niza.

Avenida Suba con calle 106.

Ruta Séptimazo

Avenida calle 53 con carrera 65.

Avenida calle 53 con carrera 37.

Concejo de Bogotá.

Planetario de Bogotá.

Centro Comercial San Martín.

Universidad Javeriana.

Universidad de La Salle.

Carrera Séptima con calle 72 bis.

Carrera Septima con calle 81.

Calle 94 con carrera 14.

Horarios del concierto Guns N’ Roses en Bogotá

Páramo, promotora de este concierto de la banda estadounidense, entregó información clave que deben conocer todos los asistentes al evento.

Apertura de puertas: 4:00 p.m.

Telonero ’1280 Almas’: 6:40 p.m.