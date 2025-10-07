Miguel Buitrago, el joven que vive con medio corazón: “El amor lo cura todo”
Con 26 años, Miguel Ángel Buitrago llegó a desafiar todos los pronósticos médicos que recibió al nacer con medio corazón, en Mujeres W, Miguel contó su historia y sus proyectos a futuro.
Miguel Buitrago. Foto: W Radio.
Miguel Ángel Buitrago es un actor y creador de contenido del municipio de Soacha. Allí, nació con una malformación congénita del corazón que lo obligó a someterse a cirugías desde sus primeros meses de vida.
Los médicos le dijeron a su familia que no pasaría de los 5 años de vida, cosa que terminó siendo radicalmente distinta. Hoy, teniendo oxigeno permanente y con una resiliencia fortalecida con el tiempo, combina su pasión, que es la actuación, con su propósito de inspirar a otros a valorar cada día de vida.
En entrevista con Mujeres W, Buitrago recordó los momentos más díficiles de su vida y cómo la actuación fungió como un refugio personal. “Yo llegué a pensar que no podía más, pero siempre hay alguien o algo que te recuerda que sí puedes. Hoy entiendo que mi misión es ayudar”, afirmó.
Su proyecto ‘Media Vida’ se creó como un espacio para compartir sus experiencias y terminó salvando vidas: “Un día un joven se me acercó llorando y me dijo: ‘Me salvaste de suicidarme’, ese día supe que algo estaba haciendo bien”.
A pesar de sus limitaciones médicas y los riesgos, Miguel sigue teniendo planes y sueños. Actualmente es un Group Manager en una agendia digital y dicta conferencias motivacionales. “Ser felices cuesta, pero es lo mejor que podemos hacer, amar con locura, porque el amor lo cura todo”, concluyó.
Escuche la entrevista aquí:
