Resultados Lotería Cundinamarca, Tolima y ColorLoto 6 de octubre: números ganadores y premios

La Lotería de Cundinamarca y la Lotería del Tolima se juegan todos los lunes al mismo tiempo a las 10:30 de la noche, de allí que este día sea conocido como ‘lunes millonario’.

Es importante destacar que cuando se presenta un lunes festivo, el sorteo se aplaza para el día siguiente, es decir, para el martes, pero se juega todas las semanas a través del Canal 1.

Resultados Lotería de Cundinamarca hoy 6 de octubre de 2025

Este lunes 6 de octubre de 2025 se jugó la Lotería de Cundinamarca por un premio mayor de 6.000 millones de pesos.

El resultado del premio mayor es:

Vea los resultados de los otros premios de la Lotería de Cundinamarca aquí:

Resultados de la Lotería del Tolima

Resultados Lotería del Tolima HOY lunes 6 de octubre

Este lunes 6 de octubre de 2025 se jugó la Lotería del Tolima por un premio mayor de 3.500 millones de pesos.

El resultado del premio mayor es:

En total son más de 9.600 millones de pesos en premios, vea los resultados de la Lotería del Tolima aquí:

Resultados del Colorloto del lunes 6 de octubre de 2025

ColorLoto se juega todos los lunes y jueves a las 11:00 de la noche, y puede verlo por medio del Canal 1 o en la transmisión en vivo de Facebook Live y YouTube Live.

Conozca a continuación los resultados:

(Salen a las 11:00 de la noche)

No se pierda los resultados de ColorLoto aquí:

