Alcalde de Cali ofrece recompensa por información sobre encapuchados que intimidan en Univalle

El alcalde de Cali, Alejandro Eder, anunció una recompensa de hasta 30 millones de pesos por información que permita identificar y judicializar a los encapuchados que aparecen en videos ingresando a las aulas de la Universidad del Valle para exigirle a los estudiantes que asistan a una asamblea.

El mandatario calificó a estas personas como “delincuentes que generan terrorismo urbano en la ciudad” y afirmó que no representan a la comunidad universitaria.

Estas amenazas de encapuchados contra el cuerpo estudiantil y docente de @UnivalleCol y contra Cali no las vamos a tolerar. Esos individuos no representan a la comunidad estudiantil ni los valores de la educación pública. Ofrecemos 30 millones de pesos para obtener información… pic.twitter.com/7518X1khS8 — Alejandro Eder (@alejoeder) October 9, 2025

Aunque en las grabaciones no se observa que los encapuchados ejerzan fuerza física para sacar a los estudiantes de sus salones, el tono con el que se dirigen, incluso hacia el personal docente, genera un ambiente de intimidación.

Cabe recordar que en los últimos días, encapuchados han protagonizado bloqueos y disturbios en inmediaciones del campus universitario, además de la quema de dos tractomulas.