Alcalde de Cali ofrece recompensa por información sobre encapuchados que intimidan en Univalle
La advertencia del mandatario se da luego de que circularan videos donde encapuchados exigen que se evacuen las aulas para asistir a una asamblea estudiantil.
El alcalde de Cali, Alejandro Eder, anunció una recompensa de hasta 30 millones de pesos por información que permita identificar y judicializar a los encapuchados que aparecen en videos ingresando a las aulas de la Universidad del Valle para exigirle a los estudiantes que asistan a una asamblea.
El mandatario calificó a estas personas como “delincuentes que generan terrorismo urbano en la ciudad” y afirmó que no representan a la comunidad universitaria.
Aunque en las grabaciones no se observa que los encapuchados ejerzan fuerza física para sacar a los estudiantes de sus salones, el tono con el que se dirigen, incluso hacia el personal docente, genera un ambiente de intimidación.
Cabe recordar que en los últimos días, encapuchados han protagonizado bloqueos y disturbios en inmediaciones del campus universitario, además de la quema de dos tractomulas.