Falsos positivos Casanare: JEP sancionará a general (r) Henry Torres Escalante y otros militares

La Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad de la JEP remitió al Tribunal de Paz a 19 exmiembros de la fuerza pública, 2 civiles y 1 exdirector seccional del DAS para que emita sanciones propias, tras asumir su responsabilidad en casos de falsos positivos en el departamento de Casanare.

La lista la encabeza el mayor general (r) Henry Torres Escalante, quien entre 2005 y 2007 hizo parte de la Brigada XVI del Ejército Nacional.

Noticia en desarrollo.