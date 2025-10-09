Inpec respondió a ataques sicariales a sus funcionarios con megaoperativo en 123 cárceles

En la mañana de este jueves, 9 de octubre, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) desarrolló un megaoperativo simultáneo a nivel nacional en respuesta a los recientes hechos que han afectado la institucionalidad, con el firme propósito de garantizar la integridad de sus funcionarios.

“Desde las 5:00 hasta las 10:00 de la mañana, el Inpec se tomó 123 cárceles del país, interviniendo 134 pabellones, en los que fueron requisadas 21.000 personas privadas de la libertad”, reveló la entidad.

Además, destacó que durante la jornada participaron 3.591 funcionarios del Cuerpo de Custodia y Vigilancia y del Comando de Reacción Inmediata (CRI), quienes “adelantaron procedimientos de registro y control de manera simultánea”.

Durante las requisas se incautaron 828 celulares, 2.528 accesorios de telefonía móvil, 11.026,29 gramos de estupefacientes, 1.790 litros de licor artesanal, $4.233.200 en efectivo y 839 armas cortopunzantes.

En Cali, una de las regiones más afectadas por los recientes acontecimientos, el director general del Inpec, teniente coronel Daniel Fernando Gutiérrez Rojas, acompañó personalmente el operativo y señaló:

“Esta intervención nacional es una respuesta firme y coordinada frente a los lamentables hechos que han afectado a nuestros funcionarios. Hoy reiteramos que en el Inpec seguimos trabajando con disciplina y compromiso por la seguridad de todos los actores que conforman el sistema penitenciario”.

Escuche W Radio en vivo: