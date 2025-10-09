Miles de usuarios del SISBEN en Cúcuta se quedaron sin servicio de salud por no actualizar sus datos

Cúcuta

Lo que advirtió Jhon Alférez, director del SISBEN en Cúcuta, es que de más de 32 mil personas que debían actualizar su SISBEN, tan solo un poco más de 16 mil lo hicieron, los demás, no acudieron al llamado y ahora están sin el beneficio de salud subsidiada.

¿Qué deben hacer estas personas ahora?

Según el funcionario, ahora estas personas deben iniciar desde cero, su afiliación al SISBEN.

"Ya se quedaron sin servicio de salud subsidiada. Fue hasta el 30 de septiembre y el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Salud, no aumentó, no quiso más plazo para esas personas. Las personas que hoy se encuentran sin régimen subsidiado, simplemente deben acercarse a un punto SISBEN, llevar su recibo de servicio público, su documento de identidad junto con el documento de identidad de su grupo familiar, e iniciar nuevamente el proceso“, advirtió Alférez.

Agregó que deben “solicitar encuesta nueva, nosotros le damos el SISBEN y proceder a su EPS de confianza y realizar el trámite de afiliación de régimen subsidiado”.

Así mismo, recordó que las sedes del SISBEN en Cúcuta, se encuentran en “el Centro Comercial Las Mercedes, el CRA Atalaya, el Cuidarte la Libertad, el Cuidarte Escalabrini, en el Barrio Aeropuerto, en la Secretaría de Salud, en la Secretaría de Bienestar, en el Hospital Erasmo Meoz, vale recordar que esto solamente es para las personas que se encuentran allí internadas, las cuales están prestando servicios médicos”.

Recordó además, que este tipo de trámite no tiene costo alguno.