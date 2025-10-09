¡Trabajo si hay! Universidad Pedagógica busca docentes catedráticos 2026-1: Link para aplicar

El pasado 6 de octubre, la Universidad Pedagógica Nacional (UPN) hizo pública la convocatoria para aplicar al cargo de docente de cátedra en distintos campos. Este proceso busca vincular a profesores por méritos con contratos para el primer semestre de 2026.

“La Universidad Pedagógica Nacional, comprometida con el desarrollo de sus compromisos misionales en docencia, investigación y proyección social, la excelencia académica reconocida por la Acreditación Institucional de alta calidad, el fortalecimiento de la educación pública, los invita a participar en el proceso de selección por méritos 2026-1″, anunció la institución educativa a través de su página web.

Tenga presente que el envío de documentación requerida corresponderá a la facultad en la que desee postularse.

Facultades disponibles y requisitos para aplicar al empleo

Haga clic en las palabras “Perfiles - Especificaciones - Cronograma” de cada facultad para conocer los requisitos, las fechas y los detalles de la vacante a la que desea postularse:

Facultad de Bellas Artes

Facultad de Ciencia y Tecnología

Facultad de Educación

Facultad de Humanidades

Algunos documentos solicitados para aplica a la vacante de docente universitario

Acta de inscripción (clic aquí para descargar)

Hoja de vida en formato suministrado por la UPN (clic aquí para descargar)

Autorización tratamiento de datos personales (clic aquí para descargar)

Fotocopia de la cédula de ciudadanía y/o de extranjería

Fotocopia de la libreta militar para los nacionales (si aplica).

Títulos de estudios universitarios de pregrado y/o posgrado.

Certificaciones laborales

Productividad académica.

¿Qué es la UPN?

La Universidad Pedagógica Nacional (UPN) es una de las instituciones educativas de Colombia más conocidas en materia de educación superior nacional, especialmente del sector público y, en la materia pedagógica.

Es una institución educativa pública que ofrece sus servicios de educación con enfoque en licenciaturas, por lo que es reconocida como la ‘Educadora de Educadores’ en el país.

