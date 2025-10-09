Un adulto de 80 años fue secuestrado en la región del Catatumbo

Catatumbo

En las últimas horas se conoció un nuevo caso de secuestro en la región del Catatumbo: la víctima es un adulto mayor.

Se trata de Belisario Peñaranda de 80 años, quien según la comunidad, fue secuestrado desde la vereda La Esmeralda, zona rural del municipio de Sardinata, Norte de Santander.

El hecho ha llamado la atención de las organizaciones sociales, quienes advierten que en la región del Catatumbo, los grupos armados estarían teniendo bajo la mira a niños y adultos mayores, para cometer este tipo de delitos.

“Recordemos que tenemos el registro del señor Sanín, quien tiene más de 86 años y aún no se conoce de su paradero. Ahora el señor Belisario de 80 años. Esto demuestra que esta gente no respeta la tercera edad, los adultos mayores, solo están con el propósito que ellos tienen, que en su gran mayoría, son fines económicos”, dijo Olguín Mayorga, presidente de la Asociación Nacional de Víctimas.

Según el registro entregado por el Consejero de Paz de Norte de Santander, en la región del Catatumbo, durante este año 2025, se han registrado más de 60 secuestros.