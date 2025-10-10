Ejército anunció dos nuevos batallones de ingenieros para seguridad y ferrovías
La institución señaló que los dos proyectos serán creados próximamente. Conozca los detalles.
El Ejército, en un acto protocolario, anunció la creación del Batallón de Ingenieros de Disposición de Artefactos Explosivos (BIODE 91) y del Batallón de Ingenieros de Ferrocarriles (BIFER 56).
Según lo indicado por la institución, con estas nuevas acciones avanza en el diseño y proyección de “nuevas capacidades” para responder a los retos actuales de la seguridad, la innovación y la sostenibilidad.
De acuerdo con el Ejército, el propósito es sentar las bases de unidades especializadas que contribuyan tanto a la protección del territorio como al progreso del país.
El BIODE N° 91 se proyecta como una unidad élite con capacidades para enfrentar riesgos QBRN (químicos, biológicos, radiológicos y nucleares), mediante el uso de robots EOD, sensores y sistemas de detección remota. Su objetivo será neutralizar amenazas sin poner en riesgo la vida del personal militar, garantizando la seguridad ciudadana y la protección del medio ambiente.
Por su parte, el BIFER N° 56 busca recuperar la tradición ferroviaria de los ingenieros militares, y reimpulsar proyectos estratégicos como la línea férrea Villavicencio–Puerto Gaitán, de más de 194 kilómetros.
Esta unidad apoyará la rehabilitación de la infraestructura férrea, la movilidad sostenible y la articulación con entidades públicas y privadas.