Ejército anunció dos nuevos batallones de ingenieros para seguridad y ferrovías

El Ejército, en un acto protocolario, anunció la creación del Batallón de Ingenieros de Disposición de Artefactos Explosivos (BIODE 91) y del Batallón de Ingenieros de Ferrocarriles (BIFER 56).

Según lo indicado por la institución, con estas nuevas acciones avanza en el diseño y proyección de “nuevas capacidades” para responder a los retos actuales de la seguridad, la innovación y la sostenibilidad.

De acuerdo con el Ejército, el propósito es sentar las bases de unidades especializadas que contribuyan tanto a la protección del territorio como al progreso del país.

El BIODE N° 91 se proyecta como una unidad élite con capacidades para enfrentar riesgos QBRN (químicos, biológicos, radiológicos y nucleares), mediante el uso de robots EOD, sensores y sistemas de detección remota. Su objetivo será neutralizar amenazas sin poner en riesgo la vida del personal militar, garantizando la seguridad ciudadana y la protección del medio ambiente.

Por su parte, el BIFER N° 56 busca recuperar la tradición ferroviaria de los ingenieros militares, y reimpulsar proyectos estratégicos como la línea férrea Villavicencio–Puerto Gaitán, de más de 194 kilómetros.

Esta unidad apoyará la rehabilitación de la infraestructura férrea, la movilidad sostenible y la articulación con entidades públicas y privadas.