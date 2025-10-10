“Estamos esperando todavía los nombres de los 6.402 falsos positivos”: Miguel Polo Polo en la Corte

El representante Miguel Polo Polo asistió a indagatoria ante la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia por el caso en el que es investigado por haber lanzado a la basura botas de víctimas de falsos positivos.

El congresista, a su ingreso al Palacio de Justicia, aseguró que nunca quiso ofender a las víctimas con este gesto y que, al contrario, su lucha ha sido solamente por un relato “inflado” por la “izquierda” sobre 6.402 falsos positivos.

“Yo a esas señoras no las he discriminado, a ellas les mataron sus hijos lo siento, mi intención nunca fue lastimarlos, aquí estamos es cuestionando a un número inflado para hacer política.

De hecho, el congresista ahondó en su punto y afirmó que siguen esperando que la JEP publique los nombres y apellidos de las 6.402 víctimas de esos casos, y se refirió al episodio concreto en el que lanzó las botas a bolsas de basura.

Según Polo Polo su participación en esos videos fue para retirar las botas artísticas porque no habían sido puestas allí por las madres de Soacha, sino por colectivos en apoyo al presidente Gustavo Petro.

Escuche W Radio en vivo: