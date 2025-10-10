Nueva EPS desmintió renuncia de su agente interventora

La Nueva EPS, entidad intervenida por el Gobierno Nacional que cuenta con más de 11 millones de usuarios en todo el país, desmintió la renuncia de su agente interventora, Gloria Libia Polanía Aguillón, quien seguirá en ejercicio de sus funciones según lo estableció la Superintendencia Nacional de Salud.

“Dicha información es el producto de una lectura equivocada de un oficio emitido por la Policía Metropolitana de Bogotá relacionado con una diligencia que tuvo lugar el 29 de septiembre de 2025, a raíz de lo cual se solicitó a dicha institución que diera un alcance al Despacho Judicial al cual se dirigió dicho oficio para hacer la aclaración correspondiente”.

La EPS dijo que la confusión se habría presentado por una lectura equivocada de un oficio emitido por la Policía de Bogotá, donde se buscaba información sobre órdenes judiciales vigentes contra algunos funcionarios de la entidad, incluyendo al exagente interventor, “Durante dicha diligencia, se informó claramente que quien renunció fue justamente el anterior interventor, y que en su lugar fue designada, mediante resolución oficial, la doctora Gloria Libia Polanía Aguillón”, señaló la EPS en un comunicado.

Y agregó, “en ningún momento se mencionó que este hubiese reemplazado a la actual agente interventora, como erróneamente se consignó en el oficio”.

Por otra parte, la EPS intervenida, también desmintió un bloqueo por parte de la Supersalud a la Nueva EPS ante la ADRES, para la postulación de giros a su red de instituciones prestadoras de salud, por lo que hizo un llamado a la tranquilidad a las IPS que prestan sus servicios a sus afiliados.