Nueva ley limita el cobro por reconexión de internet en casos de mora: ¿De qué se trata?

Desde la llegada del internet a los hogares colombianos, las empresas de telecomunicaciones se han reservado el derecho de desconectar el servicio de acuerdo con sus políticas internas.

Para los operadores de telecomunicaciones, la mora en el pago del recibo mensual es la principal causa de desconexión a lo largo del país. Ante esto, los usuarios deben realizar el pago correspondiente y esperar la reconexión del internet.

Lea también: Consejo de Estado declara que el presidente Petro ha usado indebidamente la alocución presidencial

No obstante, una de las quejas más frecuentes por parte de los usuarios es el cobro de la reconexión del servicio, dicho monto es adicional al de la factura. El no pago del valor puede acarrear con la desconexión nuevamente.

El valor del cobro puede llegar a variar dependiendo del operador: sin embargo, en promedio estaría entre los 30.000 y 40.000 pesos.

¿Qué dice la Ley 2485 del 2025?

Es por esto por lo que el pasado 16 de julio del 2025, el Congreso de la República radico la Ley 2485 del 2025, con la que se busca establecer un monto máximo en el cargo de reconexión.

De acuerdo con el documento esta ley “tiene por objeto establecer el marco normativo aplicable a la reconexión de los servicios de telecomunicaciones que hayan sido suspendidos por falta de pago, con el fin de garantizar condiciones de acceso equitativas para los usuarios, proteger sus derechos y promover prácticas transparentes, proporcionales y no discriminatorias por parte de los proveedores de servicios de redes y servicios de telecomunicaciones”.

Para esto, el Congreso le dio a la CRC (Comisión Reguladora de Comunicaciones) un plazo máximo de 12 meses para que establezca el monto máximo de reconexión.

Además, la CRC en el mismo plazo deberá determinar bajo qué causales se puede realizar el cobro de la reconexión del servicio por parte de los prestadores de redes y proveedores de telecomunicaciones.

“La Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC), podrá determinar si existen eventos en los que los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones (PRST) puedan aplicar un cobro por reconexión, para lo cual deberá definir el valor máximo de dicho cobro dentro del término de doce (12) meses a partir de la vigencia de la presente ley, y revisarlo periódicamente”.

Mientras la CRC decide ¿Le pueden seguir cobrando la reconexión?

La ley establece que durante los 12 meses que se dieron como plazo, los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones continuarán rigiéndose por lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley 1341 de 2009.

Le puede interesar: CRC sancionó a RCN Televisión por no emitir cine nacional entre 2022 y 2023

Es decir, hasta que la CRC no se pronuncie oficialmente sobre el tema, los proveedores de internet podrán seguir cobrando el valor de reconexión.

Vea el documento completo: