Por presuntas irregularidades, MinTrabajo cerró tres barcos de la empresa operadora de atún Van Camp’s

La revisión se hizo a cuatro embarcaciones: Sandra, Amanda, Nascar y otra de apoyo.

Antonio Sanguino | Foto: Colprensa

El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, lideró una inspección a cuatro embarcaciones de la empresa Seatech Internacional, operadora de la marca atún Van Camp’s en el sector industrial de Mamonal en Cartagena, donde evidencian graves irregularidades.

“Encontramos que casi en su totalidad estos trabajadores que laboran en estos buques no tienen contratos como lo exige la ley, no tienen protección, no tienen seguridad social y mucho menos tienen protección en riesgos laborales; ya aquí ha habido episodios de incendio de uno de los buques que nosotros también hemos investigado y por eso hemos procedido al cierre de tres de esos buques,” indicó el ministro.

Así mismo, el jefe de la cartera del Trabajo indicó que habría posibles delitos laborales y violaciones migratorias.

“Nos encontramos con un hecho absolutamente irregular, que puede constituir un delito y que estamos poniendo en conocimiento de la Fiscalía y de la dirección de Trata de Personas del ministerio del Interior. Sucede que mientras hacíamos las inspecciones, los trabajadores desaparecieron de los barcos, los escondieron o los retuvieron, no respondían con evasivas a los funcionarios, los encargados de seguridad; esta empresa, y luego nos enteramos por imágenes y por informaciones de los propios trabajadores que habían sido retenidos en una de las bodegas,” agregó.

Cabe mencionar que, en varias ocasiones, trabajadores de la empresa han denunciado presuntas irregularidades laborales.

