Un colombiano y un boliviano fueron detenidos en Madrid, España, por violar a una menor de 8 años

La víctima, de 8 años de edad, según informes de las autoridades, sería la hija de un amigo del colombiano, quien sería el autor intelectual de los hechos que tuvieron lugar el pasado fin de semana en el domicilio de la calle Monederos, en Usera, un distrito madrileño ubicado al sur de la capital.

Lo más estremecedor de este caso es que la presunta violación se registró después de que el padre de la menor, de nacionalidad boliviana, le hubiera suministrado una sustancia alucinógena a la niña para perpetrar el acto.

Además, le habría pedido a otro amigo suyo, un hombre ecuatoriano de 33 años, que vigilara en la puerta por si venía la madre, para que él y el colombiano pudiesen acceder carnalmente a la menor.

La persona encargada de dar aviso a las autoridades fue la madre de la menor, quien llegó al domicilio a las 5 de la madrugada, ya que trabaja de empleada doméstica interna.

En sus declaraciones, la mujer expresó que no creía que esa fuera la primera vez que la niña sufría los abusos.

Por su parte, en la entrevista realizada a la niña, la pequeña les contó a los agentes que la habían forzado y penetrado “por detrás”, mientras se quejaba por el dolor.