Colombiana, ecuatoriano y argentina, involucrados en supuesto intento de homicidio de bebé en Madrid

El hecho se registró en Madrid, España, cuando una mujer argentina, de 33 años, acusó a una colombiana, de 49, y a su esposo ecuatoriano, de 57, con quienes comparte la vivienda, de introducir fragmentos de vidrio en el tarro de comida de su bebé, una menor de 10 meses.

Inicialmente, las autoridades españolas detuvieron a la colombiana, quien tiene antecedentes por allanamiento e injurias, y a su esposo, acusándolos de un presunto delito de lesiones, pues según sostiene la investigación, tienen muy mala relación con los padres de la menor y habrían querido tomar represalias.

Sin embargo, en las últimas horas, las investigaciones adelantadas por la Jefatura Superior de Policía de Madrid, dieron un giro de 180 grados.

Al parecer, la mujer argentina y su esposo llevan varios meses sin pagar el alquiler, y estarían inventando esta historia para quedarse como en la vivienda que comparten en el barrio San Blas.