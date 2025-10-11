Actualidad

Activan el primer Batallón de Aeronaves No Tripuladas de Latinoamérica

La unidad estará comandada por el teniente coronel Jorge Ernesto Patiño Camargo.

Ejército. Foto; Suministrada.

Fue activado el Batallón de Aeronaves No Tripuladas (BANOT), unidad militar que estará al mando del teniente coronel Jorge Ernesto Patiño Camargo, y tendrá su puesto de mando en el departamento de Boyacá.

“Este Batallón nace como respuesta a los desafíos operacionales y como manifestación concreta del compromiso del Ejército con la innovación, la eficiencia y la superioridad estratégica.” Informaron

Este nuevo batallón estará conformado por cuatro compañías especializadas, cada una diseñada con una misión clara.

Una de estas compañías estará dedicada al reconocimiento con aeronaves multirrotor, permitirá tener una visión detallada y precisa del entorno operativo, incluso en zonas de difícil acceso.

La segunda compañía, dotada de aeronaves de ala fija, brindará cobertura estratégica para operaciones prolongadas en profundidad.

La tercera compañía, especializada en sistemas de contramedidas electrónicas, reforzará la protección de nuestras plataformas frente a interferencias o amenazas tecnológicas.

La cuarta compañía, encargada del mantenimiento especializado, garantizará la disponibilidad permanente de estos sistemas, fortaleciendo su operatividad y sostenibilidad.

