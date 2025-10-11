El código iframe se ha copiado en el portapapeles

¿Por qué no se pudo realizar el Live Session del artista Ryan Castro en La Candelaria, Bogotá?

Bogotá

Ángela María Angarita, alcaldesa de La Candelaria, dialogó con W Fin De Semana luego de que se le negara el permiso al artista Ryan Castro de realizar un encuentro con sus fans en esta localidad de Bogotá.

Vea aquí: Cancelaron Live Session Ryan Castro en Bogotá por incumplimiento de la reglamentación

“Estimaron un aforo de 150 a 500 personas, pero Ryan Castro es un artista internacional que convoca más que eso. Nos reunimos en la mañana, se estimó el riesgo y no correspondía a lo que iba a ser el evento, entonces les dijimos que no se podía hacer el evento”, explicó.

¿Cuántas personas llegaron al lugar?

Comentó que inicialmente Ryan Castro publicó historias en sus redes sociales en las que anunciaba que llegaban a Bogotá, “luego dijo que la cita era en el parque La Concordia. Ahí fue cuando supimos que no se podía realizar, le avisamos a las personas que estaban allí”.

Destacó que el aforo comenzó a subir y las personas tenían la esperanza de que se realizara el Live Session de Ryan Castro porque el artista no confirmó la cancelación del evento.

Aseguró que el artista y su equipo tomaron la decisión de trasladar el lugar del concierto a El Dorado, localidad de Santa Fe.

¿Hablaron con el mánager de Ryan Castro ?

“Desde horas de la mañana nos presentamos para hablar con ellos, había un productor y el representante. Estaban evaluando a dónde trasladar y les insistimos en que les avisaran a las personas”, dijo.

Reviva la entrevista completa aquí: