“No cumplía con la normativa”: alcaldesa local de Santa Fe sobre evento de Ryan Castro

Este viernes, 10 de octubre, el cantante de género urbano Ryan Castro organizó un evento público en la ciudad de Bogotá. Sin embargo, este tuvo que ser suspendido por el alto número de personas que llegaron al lugar.

Es por esto por lo que la alcaldesa de la Candelaria, Angélica Angarita, pasó por los micrófonos de W sin Carreta y explicó lo sucedido.

De acuerdo con Angarita, los organizadores del evento tramitaron los permisos correspondientes, pero el tipo de autorización no coincidía con las condiciones reales del espectáculo.

“Ellos tramitaron un FUGA de baja complejidad, algo que no correspondía con el aforo ni con el impacto en el territorio. Ante esto, el IDRD no prestó el lugar para el evento y nosotros, en territorio, tampoco podíamos permitir su desarrollo”, explicó.

Por otra parte, la alcaldesa confirmó que se aplicó una medida correctiva luego de evidenciar la magnitud del evento.

“Estuvimos desde muy temprano en el parque de La Concordia. Al notar la cantidad de personas y el tamaño del montaje, le mencionamos al organizador que no era posible realizar el evento y que debía revocarlo”, afirmaron.

Sin embargo, ante la negativa del responsable, las autoridades procedieron con el comparendo correspondiente.

