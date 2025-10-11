Ryan Castro no pudo tener encuentro con sus fans: intentó en dos lugares en Bogotá

Bogotá

Aunque la Alcaldía de La Candelaria había negado el permiso para hacer el Live Session del artista Ryan Castro en el Parque de La Concordia de Bogotá, por incumplimiento de la reglamentación vigente, el cantante paisa no se dio por vencido y a través de sus redes citó a un nuevo sitio en Bogotá para verse con sus fans.

Según una publicación del mismo Castro, el nuevo encuentro sería a las 6:00 de la tarde de este viernes 10 de octubre en el mirador La Cueva del Arco en el centro de Bogotá.

Ampliar

Sin embargo, pese a que los productores del artista llegaron hasta el barrio El Dorado, el encuentro tampoco se pudo dar, ya que la cantidad de personas que llegaron superaba la capacidad del nuevo lugar de citación.

Incluso, fuentes le confirmaron a W Radio que el ambiente en la zona se puso tenso y se presenciaron varios enfrentamientos entre los asistentes.

Finalmente, al no garantizarse la seguridad ni de los asistentes ni del artista, el evento fue cancelado. Ante esto, el cantante reaccionó en sus redes sociales.

“Imposible la parchada, ome. Se las quedo debiendo, Bogotá, no nos dejaron en ninguna parte”, puntualizó Castro.

Ampliar

Escuche W Radio en vivo: