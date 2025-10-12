Al menos 17 detenidos en disturbios en un acto del partido franquista Falange Española

Al menos 17 personas fueron detenidas y una veintena de policías vascos resultaron heridos leves este domingo 12 de octubre, durante los disturbios registrados tras el enfrentamiento entre los participantes en una concentración del partido franquista Falange Española y los que tomaban parte en un contramanifestación que trataba de impedirla en la ciudad de Vitoria (norte de España).

Los incidentes comenzaron el domingo a mediodía cuando una contramanifestación se dirigió a la plaza de Vitoria, en el País Vasco, donde se desarrollaba la concentración de Falange Española (partido de corte fascista, el único legal durante la dictadura de Francisco Franco) en defensa de la unidad de España, y comenzó el lanzamiento de objetos y los enfrentamientos entre los dos grupos.

Agentes de la Ertzaintza, la policía vasca, se movilizaron con material antidisturbios, apoyados por imágenes de dron y por un helicóptero para controlar estos altercados, en los que han resultado quemados varios contenedores, y los 17 detenidos fueron acusados de un delito de desórdenes públicos.

Además, los sanitarios atendieron en las calles del centro a las personas heridas en los incidentes, entre ellos una veintena de ertzainas con contusiones leves.

El acto de Falange estaba convocado a las doce del mediodía en la plaza de la Provincia con motivo de la conmemoración de la Fiesta Nacional del 12 de octubre.

Los momentos de tensión y los incidentes, sin embargo, comenzaron en torno a una hora antes, cuando los participantes en el acto de Falange ondearon banderas españolas y coreado consignas como “Todo es España. Vasconia es España”.

Escuche W Radio en vivo: