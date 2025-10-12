Ejército israelí no espera que todos los rehenes muertos sean devueltos, dice alto mando
Por otra parte, Shosh Bedrosian, portavoz del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, informó a los periodistas que se crearía un “organismo internacional” para localizar los restos de los cautivos que no fueran devueltos.
El Ejército israelí no espera que todos los rehenes muertos que están en Gaza sean devueltos el lunes, afirmó este domingo un alto mando militar.
- Lea más: Hamás insiste en la liberación de siete dirigentes palestinos en canje por rehenes israelíes
“Es algo que desafortunadamente anticipamos, que no todos los rehenes muertos sean entregados mañana”, declaró el responsable en un punto de prensa en el que habló bajo condición de anonimato.
Más temprano, Shosh Bedrosian, portavoz del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, informó a los periodistas que se crearía un “organismo internacional” para localizar los restos de los cautivos que no fueran devueltos como parte del canje del lunes de rehenes israelíes a cambio de la excarcelación de presos palestinos.
- Lea también: Siga a W Radio en Google Discover y no se pierda de todos los personajes y las noticias de Colombia y el mundo
Escuche W Radio en vivo aquí:
Directo
WRadio FM
Compartir
El código iframe se ha copiado en el portapapeles
Imagen de referencia. Getty Images.