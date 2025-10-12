Internacional

Ejército israelí no espera que todos los rehenes muertos sean devueltos, dice alto mando

Por otra parte, Shosh Bedrosian, portavoz del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, informó a los periodistas que se crearía un “organismo internacional” para localizar los restos de los cautivos que no fueran devueltos.

Imagen de referencia. Getty Images.

Imagen de referencia. Getty Images. / blueshot

El Ejército israelí no espera que todos los rehenes muertos que están en Gaza sean devueltos el lunes, afirmó este domingo un alto mando militar.

“Es algo que desafortunadamente anticipamos, que no todos los rehenes muertos sean entregados mañana”, declaró el responsable en un punto de prensa en el que habló bajo condición de anonimato.

Más temprano, Shosh Bedrosian, portavoz del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, informó a los periodistas que se crearía un “organismo internacional” para localizar los restos de los cautivos que no fueran devueltos como parte del canje del lunes de rehenes israelíes a cambio de la excarcelación de presos palestinos.

Escuche W Radio en vivo aquí:

WRadio FM

Directo

WRadio FM

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Imagen de referencia. Getty Images.

El siguiente artículo se está cargando

W Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Señales

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad