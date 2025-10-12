No estamos dentro de ningún proceso sancionatorio, es voluntario: CRC responde por carta a medios
En W Fin De Semana habló Sadi Contreras, comisionado de contenidos audiovisuales de la CRC, quien aseguró que se generó una mala interpretación de la carta enviada a los medios de comunicación de Colombia.
No estamos dentro de ningún proceso sancionatorio y es voluntario: CRC responde por carta a medios

18:28
18:28
Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC). Foto: Getty Images / CRC
Sadi Contreras, comisionado de contenidos audiovisuales de la Comisión de Regulación de Comunicaciones, habló en primicia con W Fin De Semana a propósito de la carta que envió la CRC a los medios de comunicación en la que pedían información sobre consejos editoriales y documentos internos.
¿Cuál fue la razón para emitir el requerimiento a los medios de comunicación?
“La CRC tiene dos sesiones: la de Comunicaciones, que se encarga de los mercados, comunicaciones e internet; la de Contenidos Audiovisuales, encargada de darle cumplimiento a la ley de garantizar el pluralismo y la imparcialidad informativa”, explicó.
Expresó que las sesiones de la CRC trabajan de manera autónoma e independiente. Por eso, aclaró que “no hace parte de nuestra sesión ningún miembro del Gobierno”.
Asimismo, mencionó que desde la CRC tienen tres maneras de tomar medidas:
- Administrativas: estudio del entorno, organizaciones civiles o situaciones que identificamos sobre el pluralismo
- Regulatorias
- Sancionatorias
“Cuando emitimos la carta se habla de medidas administrativas, eso generó confusión de que si no cumplían se tomarían sanciones”, dijo.
¿Cuál es el alcance de la medida?
Contreras aclaró que la medida es voluntaria, por lo que, si los medios o los operadores “consideran que toca su interés particular, no la envían”.
¿Qué información le están pidiendo a los medios de comunicación?
- Documentos sobre protocolos editoriales
- Consejos editoriales
- Información con la publicidad
No obstante, reiteró: “si consideran que lo que tienen que contarnos es privado, no nos los envían”.
¿CRC busca censurar al presidente Petro?
Luego de que el presidente de la República, Gustavo Petro, asegurara a través de su cuenta de X que la mayoría de la CRC era “uribista”, el comisionado Contreras respondió.
“Los seis comisionados que hacemos parte de la CRC (tres en cada sesión) llegamos a la entidad por mecanismos de concurso, procesos de selección. A nosotros no nos nombra nadie”, indicó.
Además, afirmó que desde la Presidencia se enviaron una o dos hojas de vida para que integraran las sesiones, pero las personas no cumplían con los requisitos técnicos.
